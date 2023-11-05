ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت السمك البلطي، والبوري، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، والجمبري، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار المكرونة السويسي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و71 جنيها، بارتفاع جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 و300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و190 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.