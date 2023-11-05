انخفاض أسعار الخيار والفلفل والكوسة والملوخية اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الكوسة، والفاصوليا، والباذنجان، والفلفل الحامي، والملوخية، والخيار الصوب والبلدي، والبامية، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، عند مستوياتها أمس السبت.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البطاطس بين 9.5 جنيهات و13.5 جنيه.

البصل بين 15 و19 جنيها.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و10 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه

الخيار البلدي بين 2.5 و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البامية بين 28 و30 جنيها، بانخفاض جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.