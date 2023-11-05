معيط: 3 مليارات جنيه دعما متوقعا للصناديق والحسابات الخاصة العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 1.3 مليار جنيه دعمًا للصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات في النصف الأول من العام المالي الحالي 2023-2024.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أضاف الوزير أنه من المتوقع أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي الجاري إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 723 مليون جنيه في العام المالي 2017-2018 بمعدل نمو 315%.

؜وذكر أن ذلك يأتي في إطار ما تقوم به الدولة لتحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، لافتًا إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأعربت وزارة المالية عن حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، مؤكدة الاستمرار في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.