أبرز أنظمة سداد وتقسيط تحويل السيارة للعمل بالغاز بعد رفع أسعار البنزين

كتب- مصطفى عيد:

رفعت الحكومة سعري البنزين والغاز الطبيعي المستخدم كوقود للسيارات بدءا من أمس الجمعة، وهو ما قد يدفع البعض إلى التفكير في تحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين خاصة إذا كانت السيارة تستخدم في العمل أو في قضاء مشاوير يومية متعددة أو السفر، نظرا للتوفير الذي يحققه استخدام الغاز مقارنة بالبنزين.

وأعلنت الحكومة أمس زيادة سعر لتر بنزين 80 إلى 10 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 11.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 12.5 جنيه بزيادة جنيه.

ورفعت الحكومة كذلك سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات إلى 5.5 جنيه بدلا من 4.5 جنيه قبل الزيادة.

وأعلنت وزارة البترول مؤخرا الموافقة على عدد من الإجراءات والعروض الترويجية الجديد لتيسير عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على المواطنين عبر أنظمة سداد متنوعة بعضها يتضمن التقسيط بدون فوائد، إلى جانب تقديم حوافز للعملاء.

تم استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين، والعروض الترويجية الجديدة التي تمت الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد، وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.

وبحسب بيان سابق لوزارة البترول، قال المهندس طارق الملا وزير البترول إن التيسيرات الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات تأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير.

ونرصد في السطور التالية أبرز العروض والأنظمة الجديدة لسداد تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز وما تتضمنه من أنظمة للتقسيط، والمقدمة من شركتي غازتك وكارجاس:

1- سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش، ويتضمن منح العميل في هذه الحالة بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها.

2- التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، ويحصل العميل من خلال هذا النظام التقسيط على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها.

3- التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد، والإعفاء من المصاريف الإدارية.

4- التقسيط على سنتين بدون فوائد.