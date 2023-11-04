تعرف على قيمة الوفر المحقق عند استخدام الغاز كوقود لسيارتك رغم رفع سعره (إنفوجرافيك)



كتب- مصطفى عيد:

رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية أسعار البنزين والغاز الطبيعي لتموين السيارات منذ أمس الجمعة، وذلك في إطار تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفيرهما وسعر بيعهما في السوق المحلي.

وزاد سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المخصص لتموين السيارات بقيمة جنيه واحد إلى 5.5 جنيه بدلا من 4.5 جنيه قبل الزيادة، بحسب قرار من وزير البترول.

كما ارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 10 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 11.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 12.5 جنيه بزيادة جنيه.

ورغم زيادة المنتجين فإن شركات تابعة لقطاع البترول نشرت على صفحاتها على فيسبوك منشورات وجداول توضح مدى الاستفادة المادية التي ستعود على صاحب السيارة عند تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وفقا للأسعار الجديدة.

وأشارت إلى أن السيارة التي تستهلك 5 لترات بنزين يوميا من أي نوع يمكنها استهلاك كميات من الغاز عند تحويلها للعمل به بقيمة شهرية تصل إلى 825 جنيها، ويعني ذلك أنها إذا كانت تستخدم بنزين 80 قبل التحويل فإنها ستحقق وفرا شهريا بقيمة 675 جنيها، وإذا كانت تستخدم بنزين 92 فصاحبها سيوفر 900 جنيه شهريا، وإذا كانت تستخدم بنزين 95 ستحقق وفرا بقيمة 1050 جنيها.

وبحسب ما نشرته شركة كارجاس على صفحتها على فيسبوك، يمكنك معرفة قيمة الوفر الشهري من النقود الذي يمكنك تحقيقه تقريبا من تحولك لاستخدام الغاز الطبيعي في تموين سيارتك بدلا من البنزين بحسب الأسعار الجديدة لكليهما بعد الزيادة، من الجدول التالي: