هل تتأثر أسعار السلع الغذائية بعد الزيادة الجديدة للبنزين؟



كتبت- دينا خالد:

توقع عدد من رؤساء ومسؤولي الشعب التجارية، عدم تأثر أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة والدواجن بارتفاع أسعار البنزين بعد قرار الحكومة أمس.

ونشرت الوقائع المصرية في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة قرارا للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار البنزين للمستهلكين في محطات تموين السيارات.

ووصل سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة إلى 10 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 11.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 12.5 جنيه بزيادة جنيه.

وقررت الحكومة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، رغم زيادة أسعار البنزين بأنواعه.

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن قرار رفع أسعار البنزين لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية.

وأوضح المنوفي أن مصانع المواد الغذائية ونقل المواد الغذائية يعتمد على السولار التي قررت الحكومة تثبيت أسعاره وليس البنزين.

كما استبعد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، تأثر أسعار الخضروات والفاكهة بالزيادة الجديدة في أسعار البنزين.

وذكر النجيب أن نحو 98% من شاحنات نقل الخضار والفاكهة تعتمد على السولار وليس البنزين وبالتالي لن ترتفع الأسعار.

وأشار إلى أن نحو أكثر من 90% من الآلات والمعدات الزراعية التي تستخدم في عمليات زراعة وحصاد الخضر والفاكهة تعتمد على السولار في عملها.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن لن تتأثر بزيادة أسعار البنزين.

وأضاف السيد أن نقل الدواجن من المزارع إلى المحلات يتم عن طريق عربات نقل تستخدم السولار، وأسعاره لم تتغير لذلك لن ترتفع الأسعار.

وأوضح أنه على الرغم من اقتراب فصل الشتاء الذي يشهد استخدام المحروقات في تدفئة المزارع مع برودة الطقس، فإنه يتم استخدام السولار والغاز في عملية التدفئة، لذلك لن تؤدي زيادة البنزين إلى ارتفاع التكلفة على منتجي الدواجن.