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BBC

خريطة الأسعار: ارتفاع أسعار السكر واللحوم وهبوط الزيت والذهب

03:40 م السبت 04 نوفمبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السكر واللحوم في الأسواق اليوم السبت، بينما انخفضت أسعار الزيت والفول، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيما حافظ سعر الذهب بمنتصف التعاملات على تراجعه الصباحي مقارنة بمستواه مساء أمس.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت

انخفاض أسعار الزيت والفول وارتفاع السكر واللحوم بالأسواق اليوم السبت

سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار السكر واللحوم أسعار الزيت مجلس الوزراء

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