كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه في بداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب تراجع في بداية تعاملات اليوم 10 جنيهات مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1700 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2550 جنيها للجرام.

وبقى سعر الذهب عيار 24 ثابتا عند 2914 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 20400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1992.65 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة بارتفاع نحو 6.87 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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