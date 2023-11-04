رئيس هيئة الاستثمار يجري زيارة إلى اليابان ويعقد منتدى بحضور 100 شركة

الصندوق السيادي يبحث موقف الاستثمارات في أول اجتماع لمجلس الإدارة

كتب- مصطفى عيد:

أجرى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة ترويجية إلى اليابان، بحضور ممثلي مجلس الأعمال المصري الياباني، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط JCCME، وتنظيمها من خلال السفارة المصرية، ومكتب التمثيل التجاري بطوكيو، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم السبت.

وشهدت الزيارة عقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات اليابانية في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الدوائية، ومعدات الإنشاءات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، إلى جانب أهم البنوك والمؤسسات المالية اليابانية، وممثلي المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بطوكيو.

وأكد ممثلو الشركات اليابانية ثقتهم بالاقتصاد المصري، وتقديرهم لجهود الحكومة المصرية في تعزيز كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، وأعربوا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، الذي يعتبر مركزا رئيسيا لتصنيع وتصدير العلامات التجارية اليابانية.

وتضمنت الزيارة عقد منتدى استثماري مصري ياباني بحضور ممثلي 100 شركة وهيئة اقتصادية يابانية، تم فيه استعراض مجالات الاستثمار المستقبلية والفرص الاستثمارية المتنوعة بمصر، والتجارب الناجحة للشركات اليابانية العاملة في مصر كشركتي سوميتومو مصر، وأوتسوكا.

ونظم السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في طوكيو، مائدة مستديرة ضمت رئيس هيئة الاستثمار، والشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بمقر السفارة، بغرض عرض استراتيجية الدولة لتصنيع السيارات، وإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على مستجدات بيئة الأعمال في مصر.

وزار حسام هيبة مركز الإبداع التكنولوجي بمدينة أوتا الصناعية، وهي من أكبر التجمعات الصناعية في مدينة طوكيو، ويعمل بها عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المجالات.

واستهدفت زيارة المركز التعرف على التجربة اليابانية في تطوير الصناعة من خلال التطبيقات الإبداعية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التعرف على أفضل التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة اليابانية لرواد الأعمال، وفقا للبيان.