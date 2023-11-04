فيتش: الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة بمصر

القاهرة - مصراوي:

تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تواجه السياحة في مصر مخاطر سلبية نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخفضت الوكالة تصنيف مصر الائتماني من B إلى B- وقالت في بيان يوم الجمعة إن التخفيض يعكس المخاطر التمويلية التي يواجهها الاقتصاد المصري.

وبينما قالت الوكالة إن إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش تحويلات العاملين في الخارج، يمكن أن تساهم في احتواء احتياجات التمويل مقارنة بالواردات الأكبر حجما، لكنها تتوقع مخاطر بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس خاصة على قطاع السياحة.

وواجه قطاع السياحة في مصر عدة ضربات خلال السنوات الماضية، آخرها كانت أزمة كوفيد 19، ثم تلاها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فيما تسعى الحكومة لإنعاش هذا القطاع لتوفير تدفقات دولارية تدعم السيولة المتأزمة.

وقالت فيتش في تقريرها "تشكل الحرب بين إسرائيل وحماس مخاطر سلبية كبيرة على السياحة، على الرغم من أننا قد نتلقى بعض الضربات على المدى القريب".

وأضاف التقرير، أنه بالنظر للمخاطر الأمنية والاستقرار الاجتماعي، فإن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس، والتدفق المحتمل للاجئين، يزيد من المخاطر الأمنية، وخاصة في منطقة سيناء.

"ونعتقد أن تأثير التضخم المرتفع المستمر - المتوقع أن يبلغ متوسطه 33% في السنة المالية 2024- على مستويات المعيشة سيكون كبيرًا ويصعب عكسه، على الرغم من جهود الحكومة لمعالجته"، بحسب الوكالة.