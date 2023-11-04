التنمية الصناعية تبحث مع التخطيط التعاون في تطوير تقديم خدمات الهيئة

كتب- شيرين صلاح:

عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الهيئة مع وفد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والوزارة والتعاون في مجال رفع القدرات ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة.

وقالت يوسف، في بيان صحفي صادر عن هيئة التنمية الصناعية اليوم السبت، إن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات وزير التجارة والصناعة بأهمية التدريب ورفع القدرات ورفع معدلات أداء الهيئة لتقديم خدمة متكاملة للمستثمر الصناعي، بما يخدم جذب الاستثمار لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الحكومي والخاص وكذا الشركاء الدوليين.

وأضافت أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تعد استكمالًا لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، والحرص على تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة.

وأوضحت رئيسة الهيئة أنه تمت مناقشة تفاصيل العمل ووضع خطة لتطوير الأداء لتنفيذ محاور التعاون المشترك فيما يخص التدريب التطبيقي العملي على الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، والتدريب على التميز الحكومي، واستكمال التعاون في توفير مزيد من المراكز التكنولوجية المتنقلة.

وبحسب البيان، تم الاتفاق على دعم وزارة التخطيط لجهود الهيئة نحو الربط بالجهات المعنية مثل وزارة البيئة والحماية المدنية والمحليات والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والمجمعة العشرية.

كما شهد اللقاء مناقشة تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية، وتحديد خطة عمل التدريب على تقديم خدمات الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية النموذجية.

وذكرت رئيسة الهيئة أن هيكل الهيئة الجديد يشتمل على إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التخطيط للتقييم ومراجعة السياسات وتأهيل الإدارة بشكل علمي سليم، للانطلاق من الممكنات المتاحة.