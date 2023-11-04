وزير المالية: 4 مليارات دولار احتياجاتنا التمويلية من الخارج لآخر يونيو

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن قيمة الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر حتى نهاية العام المالي الحالي تقدر بـ 4 مليارات دولار.

وقال الوزير، خلال بيان له اليوم السبت، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير هذه الاحتياجات مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.

وأشار إلى نجاح مصر في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي منذ أيام بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات.

كما أشار الوزير إلى إصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.