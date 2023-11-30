سعر الذهب اليوم في مصر يهبط 65 جنيها خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال تعاملات المساء، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

كان سعر الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات، وواصل تراجعه في منتصف التعاملات بقيمة 45 جنيها، ليصبح قيمة التراجع 65 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1843 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2370 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2765 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3160 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 22120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2039 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 5.5 دولار بنسبة 0.27% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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