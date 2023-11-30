سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 30 نوفمبر

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3130 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3163 جنيها مقابل 3241 جنيها أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2768 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2372 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22140 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.