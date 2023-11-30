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BBC

خريطة الأسعار: انخفاض أسعار الجبن وزيت عباد الشمس والذهب

01:33 م الخميس 30 نوفمبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

انخفاض أسعار الجبن وزيت عباد الشمس في الأسواق اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعاراللحوم، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وواصل الذهب تراجعه بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة والجمبري بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الجبن وزيت عباد الشمس وارتفاع اللحوم بالأسواق اليوم الخميس

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الكوسة والفاصوليا وارتفاع الملوخية بسوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل التراجع بمنتصف التعاملات

خريطة الأسعار أسعار الجبن زيت عباد الشمس الذهب

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