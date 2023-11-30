سعر الذهب اليوم في مصر يواصل التراجع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وتراجع الجرام 45 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1847 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2374 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2770 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3166 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 22160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2045 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 4.2 دولار بنسبة 0.21% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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