انخفاض أسعار الجبن وزيت عباد الشمس وارتفاع اللحوم بالأسواق اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والجبن الأبيض والرومي بالأسواق في تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم الطازجة، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.17 جنيه، بانخفاض 34 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 40.35 جنيه، بارتفاع 57 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.68 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 62.86 جنيه، بانخفاض 1.4 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.65 جنيه، بارتفاع 15 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.67 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 51.34 جنيه، بارتفاع 93 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.17 جنيه، بانخفاض 20 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.28 جنيه، بارتفاع قرشين.

كيلو اللحوم الطازجة: 315.19 جنيه، بارتفاع 4.78 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.83 جنيه، بارتفاع 37 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.36 جنيه، بانخفاض 27 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.42 جنيه، بارتفاع 49 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 113.51 جنيه، بانخفاض 3.61 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 227.66 جنيه، بانخفاض 10.46 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.06 جنيه، بانخفاض 36 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 66.67 جنيه، بانخفاض قرش.