انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة والجمبري بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والجمبري، والكابوريا، بسوق الجملة بالعبور، اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 64 و68 جنيها، بانخفاض جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه، و320 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.