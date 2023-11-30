إعلان

BBC

انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة والجمبري بسوق العبور اليوم

11:16 ص الخميس 30 نوفمبر 2023

أسعار السمك اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والجمبري، والكابوريا، بسوق الجملة بالعبور، اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 64 و68 جنيها، بانخفاض جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه، و320 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.

سعر السمك أسعار السمك اليوم سوق العبور سعر كيلو السبيط انخفاض أسعار السمك

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان