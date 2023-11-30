انخفاض أسعار الكوسة والفاصوليا وارتفاع الملوخية بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الكوسة، الفاصوليا والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الملوخية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و15 جنيها.

البصل بين 14 و20 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 5 و6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البامية بين 34 و40 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و20 جنيها.

البلح الزغلول بين 17 و21 جنيها.