هل يؤثر رفع أسعار البنزين على تكلفة خدمات الاتصالات بمصر؟ مصدر يجيب



كتب- علاء حجاج:

قال مصدر بسوق الاتصالات، لمصراوي، إن قرار زيادة أسعار المحروقات اقتصر على البنزين ولم يشمل السولار وبالتالي لن يكون له تأثير مباشر على تكلفة تشغيل أبراج الاتصالات.

وأضاف المصدر: "لكن في المجمل سيكون هناك أثر غير مباشر بالزيادة على التكلفة التشغيلية لتوفير خدمات الاتصالات بسبب أسعار البنزين".

وذكر المصدر أن ارتفاع أسعار البنزين سيكون له أثر تضخمي بشكل واضح، وأنه سيرفع أسعار عدد من الخدمات والمنتجات بشكل آلي".

كانت الوقائع المصرية نشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة قرارا للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار البنزين للمستهلكين في محطات تموين السيارات بدءا من الساعة الثامنة من صباح اليوم.



ووصل سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة إلى 10 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 11.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 12.5 جنيه بزيادة جنيه.

وتنتظر شركات المحمول رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الطلبات التي تقدمت بها لرفع أسعار خدمات المحمول مطلع العام الجاري مع ارتفاع كبير للأعباء في الفترة الأخيرة، وترى بعض الشركات أن الرد الرسمي من جانب تنظيم الاتصالات قد تأخر كثيرا في ضوء زيادة التكاليف الحالية.



كانت آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول تم إقرارها في عام 2017، بعد شهور من تحرير سعر الصرف في خريف 2016، وتقول الشركات إنها تعاني للاستثمار في تحديث الشبكات وتحسين أدائها في ظل الخدمات الحالية.