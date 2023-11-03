قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 20 جنيهًا بحلول المساء

القاهرة - مصراوي:

قفز سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع حلول التعاملات المسائية، وذلك بعد ساعات من قرارات تثبيت الفائدة ورفع أسعار البنزين، وزاد سعر الجرام 20 جنيها مقابل الأسعار عند بدء التعاملات.

وقرر البنك المركزي يوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم للمرة الثانية على التوالي والخامسة خلال 2023، وظلت الفائدة لدى البنك المركزي عند مستوى 19.25 للإيداع و20.25% للإقراض دون تغيير.

كما رفعت الحكومة أسعار البنزين بأنواعه بداية من صباح الجمعة، لكنها لم تغير أسعار السولار.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1707 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2194 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 2560 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2926 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1,989.7 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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