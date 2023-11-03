قفزة في أسعار اللحوم وتراجع السكر بالأسواق اليوم الجمعة

القاهرة - مصراوي:

قفزت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق بأكثر من 6 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار السكر والمكرونة، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.73 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 39.42 جنيه، براجع 57 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.1 جنيه، بارتفاع 34 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.95 جنيه، بتراجع 72 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 31.58 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.94 جنيه، بتراجع 24 قرشا.

كيلو العدس المعبأ:49.83 جنيه، بزيادة 39 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.18 جنيه، بزيادة 3.31 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة):5.23 جنيه، بارتفاع 9 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 313.79 جنيه، بزيادة 6.13 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة:96.84 جنيه، بزيادة 2.49 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.29 جنيه، بزيادة 72 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.15 جنيه، بتراجع 2.31 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 109.78 جنيه بتراجع 1.66 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 212.02 جنيه، بارتفاع 1.31 جنيه.

لتر اللبن السائب:23.43 جنيه، بتراجع 21 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.3 جنيه، بزيادة 1.62 جنيه