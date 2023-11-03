بعد زيادة البنزين وتثبيت الفائدة.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، بعد ساعات من قرارات تثبيت الفائدة ورفع أسعار البنزين.

وقرر البنك المركزي يوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم للمرة الثانية على التوالي والخامسة خلال 2023، وظلت الفائدة لدى البنك المركزي عند مستوى 19.25 للإيداع و20.25% للإقراض دون تغيير.

كما رفعت الحكومة أسعار البنزين بأنواعه بداية من صباح الجمعة، لكنها لم تغير أسعار السولار.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1693 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2177 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 2540 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2903 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى 20320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1,989.7 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الخميس، بزيادة 3.95 دولار بنسبة 0.2%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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