رغم فجوة التسعير.. لماذا ثبتت الحكومة سعر السولار بعد زيادة البنزين؟

القاهرة - مصراوي:

قررت الحكومة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، رغم زيادة أسعار البنزين بأنواعه صباح الجمعة.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان صباح الجمعة، إن تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي جاء "حرصاً على الصالح العام".

وأضاف البيان أن السولار له تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، مشيرا إلى أن ن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلي كانت فى مايو 2023.

وفي مايو رفعت الحكومة سعر السولار من 7.25 جنيه إلى 8.25 جنيه للتر، وهو نفس السعر السائد حاليا.