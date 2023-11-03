أوقفت بعض محطات الوقود بمنطقة المهندسين بالجيزة عمليات البيع مؤقتا، بعد صدور قرار رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه للمرة الثانية خلال العام الحالي، من أجل تحديث عدادات اللترات بطلمبات البنزين على الأسعار الجديدة، استعدادا لتنفيذ قرار تحريك أسعار البنزين، بحسب القرار الصادر من وزير البترول للمهندس طارق الملا والمنشور بالجريدة الرسمية في الساعة الواحدة من صباح اليوم.

يبدأ البيع في محطات الوقود بالأسعار الجديدة من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بالأسعار التالية : سعر لتر بنزين 80 إلى 10 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 11.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 12.5 جنيه بزيادة جنيه.

ووجهة الرئيس السيسي الحكومة بترشيد الإنفاق على الوقود بنسبة 50%.

وفي هذا التقرير يقدم مصراوي تغطية خاصة لزيادة أسعار البنزين وتطبيق القرار الصادر من وزارة البترول ويمكن الاطلاع على أبرز الموضوعات والتقارير من خلال اللينكات التالية:

رسميا.. وزارة البترول تعلن زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه

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