كم يبلغ سعر لتر السولار بعد تثبيته وزيادة البنزين؟

القاهرة- مصراوي:

أبقت الحكومة على أسعار السولار في محطات تموين السيارات كما هو دون تغيير، بينما قررت رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه.

ويصل سعر السولار حاليا إلى 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته هذا العام بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.

وتبدأ الحكومة في تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بعد رفعها ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 10 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 11.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 12.5 جنيه بزيادة جنيه.

ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل.