زيادة بين جنيه و125 قرشا للتر.. ننشر أسعار البنزين قبل وبعد رفعها
القاهرة- مصراوي:
نشرت الوقائع المصرية قرارا للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار البنزين للمستهلكين في محطات تموين السيارات بدءا من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر.
ويرصد مصراوي في السطور التالية الأسعار الجديدة للبنزين بعد الزيادة وقبلها وقيمة الزيادة كالتالي:
1- لتر بنزين 80:
السعر بعد الزيادة: 10 جنيهات.
السعر قبل الزيادة: 8.75 جنيه.
قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.
2- لتر بنزين 92:
السعر بعد الزيادة: 11.5 جنيه.
السعر قبل الزيادة: 10.25 جنيه.
قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.
3- لتر بنزين 95:
السعر بعد الزيادة: 12.5 جنيه.
السعر قبل الزيادة: 11.5 جنيه.
قيمة الزيادة: جنيه واحد.
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