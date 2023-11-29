ما مصير شركة بيركشاير بعد وفاة تشارلي مونغر؟

القاهرة - مصراوي:

توفي تشارلي مونغر، الصديق المقرب من وارن بافيت قبل أن يتم عامه المائة بفترة قصيرة، تاركا فراغا في بيركشاير هاثاواي التي كان يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارتها منذ 1978، وسط تساؤلات عمن سيخلفه وإن لم يكن من أحد يملأ مكانه.

وقال بافيت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير البالغ من العمر 93 عامًا، في بيان إن الشركة لم تكن لتصل إلى وضعها "دون إلهام تشارلي وحكمته".

بدأ مونغر في العمل جد بافيت خلال فترة الكساد الكبير، ثم أصبح شريك بافيت، واشتهر تشارلي بذكائه الحاد ووجهات نظره الثاقبة، ولقب بـ "أوراكل من باسادينا".

ورغم أن خطة تسليم المناصب واضحة لم يحدد بعد من سيتولى المنصب، لكن المستثمرون سيفتقدون مونغر ونصائحه. حيث أن جيل من مديري الاستثمار تعلموا بعض مهاراتهم من مونغر وبافيت.

ومن أبرز مقولاته "أولئك الذين يستمرون في التعلم سوف يستمرون في النمو في الحياة."

تشمل أعمال بيركشاير السكك الحديدية BNSF، وشركة التأمين على السيارات Geico، ومجموعة من عمليات الطاقة والصناعة والبيع بالتجزئة، كما أنها تمتلك أسهمًا بمئات المليارات من الدولارات، وعلى رأسها شركة أبل.

وحسب رويترز، فإنه من غير المرجح أن تحل بيركشاير محل مونجر ولم تناقش علنا هذا الأمر.