بدءا من يناير.. مصر تعتزم توفير مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا لتصديره

القاهرة- مصراوي:

تعتزم مصر توفير مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال يوميًا للتصدير بداية من شهر يناير 2024، بحسب ما نقله موقع قناة العربية عن مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء.

وذكر أن إنتاج مصر من الغاز يتراوح حاليا بين 5.9 و6.1 مليار قدم مكعبة يوميا، في حين يصل الاستهلاك إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا خلال الصيف، وكان يتم تدبير باقي الاحتياجات بكمية من 850 لـ 900 مليون قدم مكعبة يوميا عبر الاستيراد من إسرائيل.

وأشار المسؤول إلى أن وزارة البترول تهدف إلى الاستفادة من الانخفاض في الاستهلاك خلال فترة الشتاء، وتوفير نحو مليار قدم مكعب يوميا من الغاز المسال لتصديره إلى الخارج.

وعادت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى مستويات ما قبل الحرب عند 850 مليون قدم مكعبة يومياً، بحسب ما قاله مصدر آخر للعربية وصفته بالمطلع على موقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أن الاستهلاك المحلي من الغاز بدأ في التراجع تدريجيا مع انخفاض درجة الحرارة، متوقعا وصوله إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميا بداية من شهر يناير 2023.

كانت وكالة بلومبرج قالت في تقرير منذ أسبوع، إن مصر تستعد لتصدير الغاز الطبيعي المسال بعد توقف دام أشهرا، وذلك بعد زيادة إمدادات الوقود من إسرائيل.

وقالت الشبكة وقتها إن سفينة آدم للغاز الطبيعي المسال وصلت إلى مصنع إدكو في دمياط، حسبما أظهرت بيانات بلومبرج لتتبع السفن.

ونقلت وقتها عن شخص مطلع على صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، قوله إن ذلك يمثل بداية لعودة الشحنات الخارجية لمصر. ومن المرجح أن يعزز استئناف التصدير الإمدادات إلى أوروبا ويزيد من الإشارات الهبوطية للأسعار في القارة.

وقال الشخص المطلع على الخطة إن التدفقات الإسرائيلية عادت الآن إلى مستويات ما قبل الحرب، كما أدى انخفاض الطلب في مصر بسبب درجات الحرارة المنخفضة قليلاً إلى توفير بعض الغاز للتصدير، وفقا لبلومبرج.

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