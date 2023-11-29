ما هي العملة الرقمية واستخداماتها والفرق بينها وبين الورقية وبيتكوين؟

كتبت- منال المصري:

يدرس البنك المركزي المصري، إصدار "الجنيه الرقمي" بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة، بحسب ما ذكره موقع اقتصاد الشرق مؤخرا.

وما نقله عن مسؤول حكومي، سيتاح استخدام "الجنيه الرقمي" عبر "أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، وسيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية"، مشيراً إلى أن "الدراسات ستأخذ المزيد من الوقت، لكننا نسير بالاتجاه الصحيح".

والعملات الرقمية تعد شكلا إلكترونيا من النقود يرجع تاريخها إلى ثلاثة عقود ماضية، ففي عام 1993 أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في ورقة بحثية صادرة له.

ما هو الجنيه أو العملة الرقمية؟

الجنيه الرقمي الذي يعتزم البنك المركزي إطلاقه مثل الجنيه الورقي، لكنه يتداول على الهواتف الذكية في الشراء والبيع والتحويلات ويخضع إلى نفس معايير إصدار النقد الأجنبي الورقي.

والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)- بحسب تعريف صندوق النقد الدولي - هي نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة، حيث يدرس أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم إصدارها أو استحداثها.

وقال صندوق النقد الدولي إن رغم مزايا العملات الرقمية المختلفة في نشر الشمول المالي وارتفاع درجة الأمان، لكنها تقترن بمخاطر يجب على البنوك المركزية أخذها في الاعتبار.

ومن مخاطرها، بحسب الصندوق، فقد يسحب المستخدمون قدرا مفرطا من الأموال من البنوك دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزي، مما قد يتسبب في وقوع أزمة، وهو ما سيتعين على البنوك المركزية أيضا أن تُقَيِّم قدرتها على إدارة المخاطر التي تفرضها الهجمات الإلكترونية، مع الحرص أيضا على ضمان خصوصية البيانات والنزاهة المالية.

وهناك ما يقرب من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي أُصدِرت في أكتوبر 2021، والدولار الرملي في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020، بحسب الصندوق.

ما أهمية الجنيه الرقمي؟

- يساهم في نشر الشمول المالي وتقليل تداول الكاش.

- تقليل تكلفة طباعة الورق.

- غير ملوث للبيئة أو ناقل للفيروسات مثل العملة الورقية.

- أكثر أمانا.

ما الفرق بينه وبين بيتكوين؟

عملة بيتكوين أو العملات المشفرة المتداولة على أجهزة الحاسوب غير معترف بها من البنوك المركزية العالمية، بما فيها البنك المركزي المصري، وتعمل هذه العملات بشكل غير قانوني، وبالتالي فإن المتداولين عليها عرضة للاحتيال والهجمات الإلكترونية والتقلبات الحادة التي تشهدها أسعار هذه العملات.

لكن العملة الرقمية الصادرة عن سلطة النقد التابعة للدولة سيتم دعمها من البنك المركزي وفق آليات محددة، وتساير الاتجاهات العالمية في التحول لمجتمع لا نقدي.