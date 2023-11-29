البورصة تهبط بنسبة 1.44% بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.44% إلى مستوى 24759 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء رابع جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 388.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 212.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 175.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 3.03% إلى مستوى 25122 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.