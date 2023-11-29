سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 29 نوفمبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3223 جنيها بزيادة 13 جنيها عن أمس، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3255 جنيها بزيادة 14 جنيها عن أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2848 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2441 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22785 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.