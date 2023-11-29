"أوراسكوم كونستراكشون" تضيف عقودا جديدة بقيمة 3.9 مليار دولار في 9 أشهر

كتب- أحمد والي:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في إفصاح للبورصة اليوم الأربعاء، أن قيمة العقود الجديدة للمشروعات التي تنفذها الشركة وصلت إلى 3.9 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بزيادة 26.1% على أساس سنوي.

كما بلغت قيمة العقود الجديدة لمشروعات الشركة بعد إضافة حصة الشركة (قدرها 50%) من مجموعة BESIX نحو 5.2 مليار دولار بنسبة زيادة على أساس سنوي 14.1%، وفقا للإفصاح.

وقالت الشركة إن قيمة المشروعات تحت التنفيذ وصلت بنهاية سبتمبر الماضي إلى 7 مليارات دولار مرتفعة بنسبة 14.1% على أساس سنوي، وبعد إضافة حصتها من مجموعة BESIX وصلت إلى 9.8 مليار دولار بنسبة زيادة 11.7% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة لمجموعة (BESIX) مبلغ 5.4 مليار يورو في 30 سبتمبر 2023، مما يعكس انخفاضا بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وفقا للإفصاح.

وتستند أرقام قيمة المشروعات تحت التنفيذ إلى الأسعار الرسمية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في 30 سبتمبر. وبافتراض انخفاض بنسبة 20% في أسعار صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، فإن قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة في 30 سبتمبر 2023 ستنخفض بنحو 2.8% أو 195 مليون دولار أمريكي.

ووقعت المجموعة على عقود جديدة للمشروعات بقيمة 2.5 مليار دولار في مصر والإمارات العربية المتحدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، كما وقعت الشركات التابعة بالولايات المتحدة عقودا جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بحسب الإفصاح.

وذكرت الشركة إن قيمة إيراداتها وصلت إلى 2.4 مليار دولار، وقيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مبلغ 183.8 مليون دولار، وقيمة صافي الربح العائد للمساهمين بقيمة 114.8 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

أوراسكوم كونستراكشون هي شركة مقاولات عالمية رائدة في مجال الهندسة والبناء تركز بشكل أساسي على البنية التحتية والمشاريع الصناعية والتجارية المتطورة في الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة.

وتقوم أوراسكوم كونستراكشون أيضًا بتطوير الامتيازات والاستثمار فيها، وتمتلك 50% من مجموعة BESIX، وتمتلك محفظة خدمات مواد البناء وإدارة المرافق والمعدات، وهي مدرجة في البورصة بالإمارات ومصر.