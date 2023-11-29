خريطة الأسعار: ارتفاع العدس والجبن وانخفاض الزيت والحديد واستقرار الذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار العدس والجبن في الأسواق اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الحديد والزيت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واستقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن ترتفع في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الكوسة والفاصوليا والفلفل والملوخية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار السمك البلطي والجمبري وارتفاع المكرونة بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار العدس والجبن وانخفاض الزيت واللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء

بعد مستويات قياسية.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟