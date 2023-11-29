بعد مستويات قياسية.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب في مصر وصلت إلى مستويات قياسية خلال الأيام الأخيرة، وقفز سعر الجرام عيار 21 إلى 2820 جنيها خلال الأسبوع الجاري قبل أن يتراجع بعض الشيء.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1867 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2400 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2800 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3200 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بقى سعر الجنيه الذهب ثابتا عند 22400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2037 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بانخفاض 3.54 دولار بنسبة 0.17% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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