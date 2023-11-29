كيف يحتال أصحاب تطبيقات أسعار الدولار في السوق السوداء على جوجل وأبل؟

كتب- علاء حجاج:

قال محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك بالفعل عدد من التطبيقات على متجر IOS وجوحل بلاي لعرض أسعار الدولار والعملات في السوق الموازية (السوق السوداء) بشكل غير قانوني، لكن تم حذف البعض منها على IoS في الفترة الأخيرة.

وأوضح الحارثي، لمصراوي، أن متجري جوجل وآبل يطلبان من مطوري هذه التطبيقات تقديم مستندات قانونية تثبت أنهم يمثلون شركات وليس مجرد أفراد وذلك من أجل رفع التطبيقات وذلك لتحمل الآثار القانونية، إلا أن هناك بعض الشركات تقوم برفع تطبيقات الأفراد بدلا منهم، ولذلك يصعب الوصول للمطور الحقيقي للتطبيق.

وذكر أن التطبيقات تستخدم أيضا كلمات في تصنيفها لا يرى فيها جوجل أو Ios أي مخالفة ما يدعم استمرارها مثل "سعر السوق - سعر البنك"، ولا تستخدم كلمات قد يمنعها متجر التطبيقات مثل "سعر السوق السوداء".

وأوضح أنه يجب على الجهات الرسمية أن تتقدم بطلب لجوجل أو ios لحذف هذه التطبيقات، لأنها مضرة للسوق ولأن متاجر التطبيقات لا ترى بها مخالفة لحذفها، ولذلك لابد تقديم طلبات رسمية بحذفها.

وزاد اهتمام بعض المواطنين بمتابعة أسعار الدولار والعملات الأخرى في السوق السوداء مقابل الجنيه، وبشكل يومي ولحظي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تسجيلها قفزات متتالية، واتساع الفارق بين هذه الأسعار ومستوياتها في البنوك.

ودفع هذا الاهتمام إلى انتشار تطبيقات إلكترونية على الهواتف المحمولة، تحت مسميات مختلفة، تنشر أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء، إلى جانب مستوياتها في البنوك من أجل جذب المزيد من المتابعين لها.