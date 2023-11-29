ارتفاع أسعار العدس والجبن وانخفاض الزيت واللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار العدس، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي بالأسواق في تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والذرة، واللحوم، خلال تعاملات اليوم بالأسواق، بحسب بيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.51 جنيه، بارتفاع 69 قرشا .

كيلو الفول المعبأ: 39.78 جنيه، بارتفاع 10 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.68 جنيه، بانخفاض 52 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.64 جنيه، بانخفاض 1.59 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.5 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.42 جنيه، بارتفاع 32 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 50.41 جنيه، بارتفاع جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.37 جنيه، بانخفاض 1.51 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.26 جنيه، بانخفاض 9 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.41 جنيه، بانخفاض 6.94 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.46 جنيه، بارتفاع 2.33 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.63 جنيه، بانخفاض 20 قرشا.

كيلو الفول السائب: 38.39 جنيه، بارتفاع 15 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 117.12 جنيه، بارتفاع 4.22 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 238.12 جنيه، بارتفاع 12.1 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.42 جنيه، بانخفاض 87 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 66.68 جنيه، بارتفاع 2.63 جنيه.