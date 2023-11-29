الضرائب: منظومة معايير ضريبة الأجور تسهل إصدار مفردات المرتب للموظفين

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أضاف رئيس المصلحة أن تطبيق المنظومة الجديدة يهدف أيضا إلى تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

وأكد الضباعني استمرار جهود المصلحة في تقديم التوعية بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات لمختلف فئات المجتمع الضريبي من خلال العديد من الوسائل، ومنها تنظيم الندوات الضريبية المجانية بالتعاون مع الغرف التجارية والمؤسسات المختلفة.

وذكر أن هذه المنظومة تختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، ويتم ذلك بصورة شهرية، ثم يتم التكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الكور سيستم) لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية، مضيفا أن كل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها، وذلك تيسيرا على الممولين وضمانًا لدقة وسلامة البيانات.