انخفاض أسعار السمك البلطي والجمبري وارتفاع المكرونة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، والجمبري، بسوق الجملة بالعبور، اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري، والمكرونة.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 65 و69 جنيها، بانخفاض جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 210 و310 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بانخفاض 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و190 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 جنيها و105 جنيهات.