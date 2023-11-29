ارتفاع أسعار الكوسة والفاصوليا والفلفل والملوخية في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الكوسة، والفاصوليا، والفلفل الرومي والحامي، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و15 جنيها.

البصل بين 14 و20 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا

الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات.

البامية بين 34 و40 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و20 جنيها.

البلح الزغلول بين 17 و21 جنيها.