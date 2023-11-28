سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يتراجع بحلول تعاملات المساء

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، وانخفض الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1867 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2400 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2800 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3200 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 22400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2027 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 13 دولارا بنسبة 0.65% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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