بعد تصريحات شيحة.. غرفة القاهرة: نؤكد أهمية العلاقات المصرية الخليجية

كتبت- دينا خالد:

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أهمية العلاقات المصرية الخليجية على كافة الأصعدة، حيث أنها علاقات تاريخية وتتطور مع مرور الوقت بشكل محترم.

وأوضح العشري أن التصريحات التي صدرت عن أحمد شيحة (رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية) لا تعبر عن غرفة القاهرة سواء مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي شعبة نوعية، بل أنها تعبر عنه شخصيا.

وأضاف العشري أن مثل هذه التصريحات السلبية تضر بالاقتصاد القومي، وتؤثر سلبا على علاقات مصر الدولية والعربية على وجه التحديد.

وأشار إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن غرفة القاهرة التجارية تصدر من المتحدث الرسمي للغرفة بشكل واضح لكافة وسائل الإعلام.

كان أحمد شيحة ظهر في إحدى الندوات التي بثها أحد المواقع الإلكترونية الخاصة، وتضمن حديثه انتقادات بشأن الاستثمارات الخليجية في مصر.

وشهدت القاهرة الأسبوع الماضي، انعقاد فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال تعميق التصنيع المشترك بين السوقين المصري والخليجي.

وجاء ذلك بعد زيارة من وفد استثماري سعودي على رأسه الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي.

وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية العام الماضي نحو 5 مليارات و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%، بحسب تصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير.

ووصلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب الوزير.