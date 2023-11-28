غرفة الطباعة: 10% زيادة في أسعار الورق خلال نوفمبر بسبب الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الورق المحلي والمستورد شهدت ارتفاعا خلال شهر نوفمبر الجاري بنسبة 10% مقارنة بمستوياتها في شهر أكتوبر الماضي.

ويتراوح متوسط سعر طن الورق المستورد بين 35 و40 ألف جنيه، ويصل سعر طن الورق المحلي إلى نحو 20 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري، حسبما ذكر جابر.

وأوضح جابر أن الزيادة في سعر الورق خلال نوفمبر الجاري جاءت بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي.

ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الجاري بين 50.5 جنيه إلى نحو 52 جنيها، بما يدور حول نفس مستوياته يوم الخميس في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بحسب ما قاله مصدران مراقبان لسوق الصرف لمصراوي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتوقع جابر المزيد من الارتفاع في أسعار الورق خلال الفترة المقبلة، في حالة حدوث زيادة جديدة في سعر الدولار في السوق الموازي.

وتستورد مصر الورق من الخارج بنسبة تتراوح بين 70 و80% من احتياجاتها، وتنتج باقي احتياجات السوق محليا، بحسب جابر في وقت سابق.