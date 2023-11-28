أسعار النفط ترتفع مع توقعات بتمديد أوبك بلس خفض الإنتاج

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع ارتفاع خام برنت القياسي فوق 80 دولارا للبرميل، مدعوما بتوقعات بأن مجموعة المنتجين أوبك+ قد تعمق وتمدد تخفيضات الإنتاج بسبب القلق بشأن ضعف الطلب العالمي، وفق رويترز.

وتعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا وزاريا افتراضيا عبر الإنترنت يوم الخميس لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 80.70 دولار للبرميل. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا، أو 0.9% إلى 75.55 دولارا.

وقال تاماس فارغا من شركة بي في إم للوساطة النفطية، في إشارة إلى اجتماع أوبك بلس: "باستثناء أي مفاجأة سلبية، من المحتمل أن يُنظر إلى الانخفاض الأخير في الأسعار على أنه فرصة شراء، خاصة إذا تم الاتفاق على مزيد من التخفيضات".

وفي الأسبوع الماضي، أجلت السوق عندما أجلت أوبك+ وهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا وزاريا إلى 30 نوفمبر لتسوية الخلافات بشأن أهداف الإنتاج للمنتجين الأفارقة.

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز يوم الجمعة، إن المجموعة تحركت منذ ذلك الحين نحو حل وسط، مما قد يساعد السعودية، الزعيم الفعلي للمجموعة، على التوصل إلى توافق بشأن الحاجة إلى تعميق تخفيضات الإنتاج.

ونقلت الوكالة عن مذكرة بحثية أنه "قد تشعر السعودية بالارتياح لانخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة على مدى 60 يوما على التوالي. وقد يخفف هذا من معارضة الولايات المتحدة لأي تحرك لتشديد أسواق النفط ودعم الأسعار".

ولقي النفط دعما أيضا من ضعف الدولار - وهو ما يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى ويميل إلى عكس شهية أكبر للمخاطرة بين المستثمرين - ومن التوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن أحدث جولة من تقارير الإمدادات الأمريكية الأسبوعية ستظهر انخفاض مخزونات الخام بنحو مليوني برميل.