التعاون للبترول توقع بروتوكولا لإنشاء محطات لتموين السيارات بالإسكندرية

كتب- مصطفى عيد:

وقع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول، بروتوكول تعاون بين الجانبين لإنشاء وتشغيل محطات تموين وخدمة وقود وغاز متكاملة، بحسب بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء.

وبموجب هذا البروتوكول، ستوفر المحافظة قطع أراضي لإقامة محطات تموين المواد البترولية والخدمات المتكاملة، على أن يتم إبرام عقد تشغيل وإدارة منفصل لكل محطة، وفقاً للوائح المنظمة لذلك، إلى جانب قيام التعاون للبترول بالتسويق لجذب العلامات التجارية المميزة لإدارة الخدمات بالمحطات المقرر إقامتها وفق البروتوكول، بحسب البيان.

كما سيتم وضع مخططات معتمدة لكل محطة من هذه المحطات متضمنة جميع المعدات اللازمة للتشغيل، وكذلك تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي، وفقا للبيان.

ورحب المحافظ بهذا التعاون الذي يأتي مع شركة التعاون للبترول، إحدى شركات قطاع البترول الرائدة في مجالات تصنيع وخلط وتعبئة وتسويق الزيوت المعدنية والشحومات والمنتجات الكيميائية والبترول وإقامة المحطات.

وأكد تقديم الدعم اللازم لإقامة تلك المحطات، في إطار العمل على زيادة انتشار المحطات المتكاملة التي تقدم التموين بالوقود والغاز، وكذلك خدمات السيارات والمواطنين.