اتحاد الغرف يحذر من تصريحات مغلوطة لمنتسبين غير حقيقيين للشعب التجارية

كتبت- دينا خالد:

حذر الاتحاد العام للغرف التجارية، من التصريحات التي تصدر عبر قنوات غير رسمية، لا تعبر عن واقع الاستثمار في البلاد أو أجواء وآليات ومناهج إدارته، ولا عن رأي الغرف التجارية واتحادها العام، الممثل القانوني لأكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات.

وقال الاتحاد، إنه تابع بانزعاج بالغ، ما بثته بعض منصات البث الإعلامي من ندوات ولقاءات غير رسميّة، استضافت متحدّثين ادعوا - على غير الحقيقة - انتسابهم لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية، أو الشعب النوعيّة الفرعيّة، أو العامّة التابعة له، أو لجانٍ لا وجود لها، بصورة أو بأُخرى.

ويرى الاتحاد أن غرض هؤلاء هو استعراض تحليلاتهم ورؤاهم الشخصيّة النابعة عن انطباعاتهم الخاصّة، "والقائمة على معلومات مغلوطة مجهولة المصدر وبيانات تفتقر للدقّة، ومعطيات متناقضة لا تناغم بين عناصرها ومكوناتها".

وطالب الاتحاد، كافة وسائل الإعلام ووسائط ومنصات البث الإعلامي بتحري هوية من تستضيفهم من خلال التنسيق والتواصل المُسبق مع الجهات التي يدّعون انتسابهم لها، وأن تتوخى الدقّة والمصداقيّة فيما يُطرح خلالها، وما يصرح به عبرها من تصريحات، في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي تحسس صدق المعلومات المتداولة والأمانة في عرضها وتحليلها.