بعد مستوى تاريخي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب ارتفع اليوم بنحو 40 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، ليسجل أعلى مستوى تاريخي له في السوق المحلي، قبل أن يفقد بعض مكاسبه في تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1873 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2409 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2810 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3211 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 22560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2010 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 10.4 دولار بنسبة 0.50% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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