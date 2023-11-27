البورصة تقفز بنسبة 2.39% مع نهاية تعاملات الاثنين وتقترب من 26 ألف نقطة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.39% إلى مستوى 25905 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.99%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 104.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 74 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 29.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.86% إلى مستوى 25300 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع.