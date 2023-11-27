خريطة الأسعار: زيادة السكر واللحوم وانخفاض الحديد.. ورقم قياسي للذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار السكر، واللحوم، والعدس في الأسواق اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر الحديد، وزيت الذرة، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيما قفز سعر الذهب بمنتصف التعاملات إلى أعلى مستوياته في مصر.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى تاريخي جديد بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار السكر والفول والعدس واللحوم بالأسواق اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار الخيار والبطاطس وانخفاض الكوسة والفاصوليا بسوق العبور اليوم

انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة والبوري بسوق العبور اليوم الاثنين