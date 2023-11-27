ارتفاع أسعار السكر والفول والعدس واللحوم بالأسواق اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول، والسكر، والعدس، واللحوم، والمسلى الصناعي، والجبن الرومي والأبيض بالأسواق في تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار زيت الذرة، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.68 جنيه، بانخفاض 31 قرشا .

كيلو الفول المعبأ: 41.39 جنيه، بارتفاع 2.04 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.3 جنيه، بانخفاض 46 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.76 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 42.05 جنيه، بارتفاع 1.9 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.15 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 51.78 جنيه، بارتفاع 2.18 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.14 جنيه، بانخفاض 2.75 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.26 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 316.4 جنيه، بارتفاع 5.3 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.21 جنيه، بانخفاض 62 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.15 جنيه، بارتفاع 65 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.41 جنيه، بارتفاع 2.01 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 119.35 جنيه، بارتفاع 10.11 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 244.4 جنيه، بزيادة 19.72 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.84 جنيه، بانخفاض 39 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 66.46 جنيه، بارتفاع 1.78 جنيه.